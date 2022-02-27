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فرنسا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

05:20 م الأحد 27 فبراير 2022
فرنسا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

الطيران الروسي

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باريس - (د ب أ):

تعتزم فرنسا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية.

وكتب وزير الدولة الفرنسي للنقل، جان-بابتيست جيبارى ، على تويتر اليوم الأحد أن الإغلاق سيسري اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

وقال جيبارى إن أوروبا ردت بوحدة تامة على غزو أوكرانيا.

بذلك تحذو فرنسا حذو العديد من الدول ومنها ألمانيا وبلجيكا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وبلغاريا.

غلق المجال الجوي فرنسا الطيران الروسي

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