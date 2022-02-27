فرنسا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية



باريس - (د ب أ):

تعتزم فرنسا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية.

وكتب وزير الدولة الفرنسي للنقل، جان-بابتيست جيبارى ، على تويتر اليوم الأحد أن الإغلاق سيسري اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

وقال جيبارى إن أوروبا ردت بوحدة تامة على غزو أوكرانيا.

بذلك تحذو فرنسا حذو العديد من الدول ومنها ألمانيا وبلجيكا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وبلغاريا.