أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار بوتين بوضع القوات النووية في حالة تأهب

04:46 م الأحد 27 فبراير 2022
أول تعليق من البيت الأبيض على قرار بوتين بوضع القوات النووية في حالة تأهب

البيت الأبيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات):

أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لا يهددان روسيا، تزامنا مع قرار موسكو وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة ردا على "عدوانية الغرب".

واتهم متحدث باسم البيت الأبيض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فبركة تهديدات غير موجودة لتبرير اعتداءاته".

وأضاف "نحتاج للمزيد من العقوبات على روسيا، ويجب أن تعلن الدول تأييدها لأوكرانيا بدل الوقوف على الحياد".

وكان الرئيس الروسي أمر في وقت سابق من اليوم الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب... بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

البيت الأبيض بوتين القوات النووية الولايات المتحدة حلف الناتو العقوبات على روسيا أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا