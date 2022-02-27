الرئيسان الأوكراني والبيلاروسي اتفقا على إجراء مفاوضات مع روسيا

وكالات:

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن كييف وافقت على إجراء مفاوضات مع روسيا "دون شروط مسبقة"، على أن تعقد ليس في أراضي بيلاروس لكن على الحدود الأوكرانية البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات.

ويأتي ذلك، بعد إعراب روسيا عن استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا إلا أن كييف التي أبدت بدورها عزمها على الدخول في مفاوضات للخروج من الحرب، رفضت مقترح موسكو تنظيم هذه المحادثات في بيلاروسيا.

وفق اقتراح موسكو، باعتبارها شكلت قاعدة خلفية للغزو الروسي لبلادها، واقترحت إجراءها في دولة أخرى. وعن الوضع في بلاده، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد: "أفعال روسيا الإجرامية... تحمل سمات الإبادة الجماعية".

بعد ثلاثة أيام من الحرب، أبدى الكرملين الأحد استعداده لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مقترحا مدينة غوميل في بيلاروسيا كمكان للمحادثات.

وتجاوب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إيجابا مع هذه الدعوة الروسية، لكن رفض أن تجرى المفاوضات في بيلاروسيا حسب اقتراح موسكو، لأنها شكلت قاعدة خلفية للغزو الروسي.

وقال في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت "وارسو وبراتيسلافا وبودابست وإسطنبول وباكو. اقترحنا كل هذه المدن. وأي مدينة أخرى ستكون مناسبة لنا".