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كييف: انفجار في منطقة سكنية

04:13 م الأحد 27 فبراير 2022
كييف: انفجار في منطقة سكنية

انفجار في منطقة سكنية في كييف

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كييف - (د ب ا):

أفادت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف بوقوع انفجار أدى لتدمير سبع سيارات وتحطم نوافذ مجمع سكني مؤلف من 16 طابقا في منطقة سكنية .

كما نشرت السلطات صورة تظهر حفرة يمكن أن تكون ناجمة عن قنبلة يدوية.

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) التأكد بصورة مستقلة مما إذا كانت القوات الروسية وراء الهجوم.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو في تطبيق تلجرام أن تسعة مدنيين قتلوا في العاصمة الأوكرانية خلال الايام الماضية، من بينهم طفل. كما قٌتل 18 من أفراد قوات الأمن الأوكرانية.

وأضاف كليتشكو أن 106 أشخاص أصيبوا حتى الآن، بينهم 47 مدنيا.

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