السعودية تعلن اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي

الرياض - أ ش أ

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أن شركة (أرامكو السعودية) اكتشفت عددا من حقول الغاز الطبيعي في أربع مناطق بالمملكة.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- إن الحقول المكتشفة تقع في المنطقة الوسطى، ومنطقة الربع الخالي، ومنطقة الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.

وقال الأمير عبد العزيز إنه "تم اكتشاف حقل شدون للغاز الطبيعي، في المنطقة الوسطى، على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بئر شدون -1، بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 3300 برميل من المكثفات".

وأضاف "تم كذلك اكتشاف حقل شهاب للغاز الطبيعي، في منطقة الربع الخالي، على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر شهاب -1 بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم".

ولفت إلى أن (أرامكو) اكتشفت في المنطقة ذاتها، حقل الشرفة للغاز الطبيعي، على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر الشرفة -2 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلا من المكثفات.

وفي منطقة الحدود الشمالية، اكتشفت الشركة حقل أم خنصر للغاز الطبيعي غير التقليدي، على بعد 71 كيلومترا جنوب شرق مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر أم خنصر-1 بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلا من المكثفات، بحسب وزير الطاقة السعودي.

وأضاف أنه جرى كذلك اكتشاف حقل سمنة للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الغاز من بئر سمنة -2 بمعدل 5.8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلا من المكثفات، كما تدفق الغاز من "بئر سمنة -104001" بمعدل 11.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلا من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر سمنة -6 بمعدل 9.25 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.