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بوتين يتمنى للقوات الخاصة الروسية التوفيق في أوكرانيا

03:20 م الأحد 27 فبراير 2022
بوتين يتمنى للقوات الخاصة الروسية التوفيق في أوكرانيا

فلاديمير بوتين

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موسكو- (بي بي سي):

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الأحد خطابا في عيد قوات العمليات الخاصة والمحاربين القدامى، شكر خلاله القوات الخاصة الروسية على أداء واجبها العسكري في أوكرانيا على حد قوله.

وقال بوتين مجددا إن جنود القوات الخاصة كلفوا بالتدخل لمساعدة جمهوريات دونباس الشعبية التي طلبت من روسيا المساعدة لحماية لوهانسك ودونيتسك الخاضعتين لسيطرة الموالين لروسيا في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

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