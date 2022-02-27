أوكرانيا تفتح حدودها لمغادرة المصريين إلى دول الجوار الأربع

كييف - أ ش أ

أعلنت سفارة مصر بكييف أنه بالتنسيق بينها وبين السفارات المصرية فى الدول المجاورة بولندا، المجر، سلوفاكيا، رومانيا وكذلك مع وزارة الخارجية الأوكرانية، صدرت تعليمات لحرس الحدود الأوكراني بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع كافة الدول المجاورة.

جاء ذلك في تعميم نشرته السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد.