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روسيا تعلن عن "مُهلة مُحددة" لأوكرانيا بشأن المفاوضات

02:05 م الأحد 27 فبراير 2022
روسيا تعلن عن "مُهلة مُحددة" لأوكرانيا بشأن المفاوضات

فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي

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(وكالات):

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأحد، إن ممثلي روسيا سينتظرون رد أوكرانيا على الاجتماع في غوميل حتى الساعة 15:00.

وأضاف: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".

بالإضافة إلى ميدينسكي، يضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.

في وقت سابق اليوم وصل المفاوضون الروس إلى بيلاروسيا. بدوره، رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مشاركة ممثلي كييف في المفاوضات في بيلاروسيا.

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