لجوء 368 ألف شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة حتى الآن

(بي بي سي):

وصل عدد الفارين من أوكرانيا الآن إلى 368 ألف لاجئ بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ودخل أكثر من 150 ألف شخص بولندا منذ بداية الصراع - بينما فر أكثر من 43 ألف أوكراني إلى رومانيا في الأيام الثلاثة التي أعقبت الغزو الروسي.

كما قتل حتى الآن وفق مشؤول أوكراني أكثر من 200 مدني. كما أصيب أكثر من 1100 شخص.