"قتال شوارع" في مدينة خاركيف الأوكرانية



كييف - (د ب أ):

يخوض جنود أوكرانيون وروس، قتالا في شوارع، مدينة "خاركيف"، وسط أوكرانيا وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، طبقا لما ذكرته الإدارة المحلية.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية، أوليه سينيهوبوف، على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) إن القوات الغازية تمكنت من اختراق الدفاعات الأوكرانية.

وحث المدنيين على البقاء في منازلهم ومراكز إيوائهم.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد للعديد من المركبات العسكرية بالمدينة، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 5ر1 مليون نسمة.