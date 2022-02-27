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ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا

01:19 م الأحد 27 فبراير 2022
ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا

ألمانيا

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برلين - (د ب أ)

أعلنت وزارة النقل الألمانية اليوم الأحد إغلاق المجال الجوي لألمانيا أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر ولمدة ثلاثة شهور مبدئيا.

ويسري القرار على الرحلات المتجهة إلى ألمانيا وكذلك الرحلات العابرة فوقها وفقا لما ذكرته الوزارة مشيرة إلى أنها نشرت بالفعل بيانا خاصا بذلك.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم استثناء الرحلات الإنسانية من هذا الحظر.

ألمانيا الطائرات الروسية أوكرانيا الرحلات الإنسانية غلق المجال الجوي

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