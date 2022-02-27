الدنمارك تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

كوبنهاجن - أ ش أ

أعلنت الدنمارك أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية؛ ردا على "هجوم روسيا على أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أوردتها قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد- إن الدنمارك تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، مضيفا أنه "يجب مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا بأقوى عقوبات دولية ممكنة".

وبذلك تصبح الدنمارك الدولة الـ12 التي تغلق أجواءها أمام روسيا، بعد أن قامت بذلك بريطانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا وفنلندا.