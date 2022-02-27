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كييف.. الجيش الأوكراني يسيطر على العاصمة

12:31 م الأحد 27 فبراير 2022
كييف.. الجيش الأوكراني يسيطر على العاصمة

الجيش الأوكراني

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كييف - (د ب أ):

ذكر المكتب الصحفي لإدارة العاصمة الأوكرانية كييف أن قوات الجيش والدفاع الإقليمية الأوكرانية تسيطر على العاصمة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرين فورم" اليوم عن ميكولا بوفوروزنيك، النائب الأول بإدارة كييف قوله إن "الوضع في كييف هادئ. العاصمة تحت السيطرة الكاملة من قبل الجيش والدفاع الإقليمي الأوكراني. وقعت عدة اشتباكات مع جماعات من المخربين ليلا".

ويسري حظر التجوال حاليا، في كييف، وينتهي غدا الاثنين. وفي الوقت الحالي يتم منع مرور المركبات الخاصة، فيما عدا تلك التي لديها تصاريح خاصة.

وسيتم اعتبار جميع المدنيين ، الذين يشاهدون في الشوارع، خلال الحظر، من جماعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية.

الجيش الأوكراني اشتباكات حظر التجوال جماعات التخريب

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