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أنباء عن قصف ضاحية سكنية في العاصمة كييف

12:30 م الأحد 27 فبراير 2022
أنباء عن قصف ضاحية سكنية في العاصمة كييف

قصف على كييف

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(بي بي سي):

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن ضاحية ترويشينا في العاصمة كييف قد تعرضت لقصف صاروخي بينما يتواصل لليوم الرابع على التوالي الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووصف مستشار وزير الداخلية الأوكراني ما جرى عبر تطبيق تيليغرام الغارة بأنها عديمة الفائدة في منطقة سكنية.

وتظهر مقاطعُ الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي - وتحققت بي بي سي من مصداقيتها- دخانا يتصاعد من فناء مبنى سكني محاط بسيارات مهشمة.

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