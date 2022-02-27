القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة: أوكرانيا درع أوروبا

كتبت- هدى الشيمي:

قال روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، إن أوكرانيا الآن بمثابة درع لأوروبا، وإذا نجحت القوات الروسية فيالسيطرة عليها، فإنها ستحاول دخول الدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف نيتشاي، في مؤتمر صحفي يعقد اليوم الأحد في مقر السفارة الاوكرانية، إنه إذا تمكنت روسيا من السيطرة على أوكرانيا، فإنهاستدخل دول البلطيق، ودول أوروبا الشرقية.

وفي اليوم الرابع للغزو الروسي لأوكرانيا، فتحت تقريبا كل جبهات القتال في أوكرانيا، وعلى الرغم من التحذيرات في الليلة الماضية من أنكييف ستتعرض لهجوم بالصواريخ الروسية ظلت سماء المدينة في حالة ترقب، تخلله دوي انفجارات بالقرب من العاصمة، حسبما نقلت بيبي سي عربية.

وأصيب مستودع نفط في فاسيلكيف في جنوب العاصمة واشتعلت فيه النيران، بحسب رئيس البلدية، وأثار الحريق مخاوف من انتشارأبخرة سامة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الليلة الماضية كانت عنيفة واستهدفت فيها البنية التحية للمدينة.