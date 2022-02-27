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أوكرانيا تسمح للمتطوعين الأجانب بالقتال بجانب قواتها

10:42 ص الأحد 27 فبراير 2022
أوكرانيا تسمح للمتطوعين الأجانب بالقتال بجانب قواتها

أوكرانيا

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(وكالات)

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الرئاسة الأوكرانية تسمح للمتطوعين الأجانب للقتال بجانب قواتها.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم الأحد يومها الرابع على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأقرت الحكومة الأوكرانية، الأحد، بأن قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف، الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، في أحدث تطورات الغزو الذي بدأ الخميس، فيما أعلن الجيش الروسي أنه يحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

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