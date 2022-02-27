أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

القائم بأعمال السفير الاوكراني بالقاهرة: ندعو مصر لتأكيد التضامن مع بلدنا

10:41 ص الأحد 27 فبراير 2022
القائم بأعمال السفير الاوكراني بالقاهرة: ندعو مصر لتأكيد التضامن مع بلدنا

السفير الأوكراني في القاهرة روسلان نيتشاي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- هدى الشيمي:

دعا القائم بالأعمال بالسفير الأوكراني في القاهرة روسلان نيتشاي، اليوم الأحد، مصر إلى تأكيد التضامن مع كييف مع استمرار تعرضهاللهجوم الروسي لليوم الرابع على التوالي.

ويتمثل هذا الدعم حسبما قال نيتشاي، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر السفارة الاوكرانية، في دعم كييف بالأسلحة ومعدات الدفاع،الذخيرة، الوقود وما هو ضروري لمواجهة أكبر جيش في القارة.

علاوة على تزويد أوكرانيا بالدعم المالي، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل جميع حالات انتهاك أحكام القانون الدولي.

وقال إنه تم تقديم هذه الطلبات بصيغة رسمية من خلال ملحق الدفاع العسكري للسلطات المصرية، مضيفا؛"وهذا ما نفعله مع كل شركائناواصدقائنا".

وفيما يتعلق بأجراء محادثات دبلوماسية بين كييف وموسكو، قال نيتشاي، إنه في حالة وقف إطلاق النار، فإنهم مستعدون لإجراء الحواربالقاهرة مع الرئيس الروسي.

رفضت كييف العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا، وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي إنه كان يمكن القبول بمحادثاتفي مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي انطلاقا من بيلاروسيا، حسب خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

روسلان نيتشاي السفير الأوكراني في القاهرة الهجوم الروسي أوكرانيا المساعدات الإنسانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا