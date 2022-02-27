القائم بأعمال السفير الاوكراني بالقاهرة: ندعو مصر لتأكيد التضامن مع بلدنا

كتبت- هدى الشيمي:

دعا القائم بالأعمال بالسفير الأوكراني في القاهرة روسلان نيتشاي، اليوم الأحد، مصر إلى تأكيد التضامن مع كييف مع استمرار تعرضهاللهجوم الروسي لليوم الرابع على التوالي.

ويتمثل هذا الدعم حسبما قال نيتشاي، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر السفارة الاوكرانية، في دعم كييف بالأسلحة ومعدات الدفاع،الذخيرة، الوقود وما هو ضروري لمواجهة أكبر جيش في القارة.

علاوة على تزويد أوكرانيا بالدعم المالي، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل جميع حالات انتهاك أحكام القانون الدولي.

وقال إنه تم تقديم هذه الطلبات بصيغة رسمية من خلال ملحق الدفاع العسكري للسلطات المصرية، مضيفا؛"وهذا ما نفعله مع كل شركائناواصدقائنا".

وفيما يتعلق بأجراء محادثات دبلوماسية بين كييف وموسكو، قال نيتشاي، إنه في حالة وقف إطلاق النار، فإنهم مستعدون لإجراء الحواربالقاهرة مع الرئيس الروسي.

رفضت كييف العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا، وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي إنه كان يمكن القبول بمحادثاتفي مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي انطلاقا من بيلاروسيا، حسب خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".