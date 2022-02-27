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تقارير: معارك عنيفة وانفجارات في منشآت نفطية بأوكرانيا

07:59 ص الأحد 27 فبراير 2022
تقارير: معارك عنيفة وانفجارات في منشآت نفطية بأوكرانيا

الانفجارات في مدن أوكرانيا

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كييف - (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه هجمات من قبل الجيش الروسي "من جميع الاتجاهات" في عدة مواقع.

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن الهجوم العسكري الروسي قوبل "بمقاومة حازمة". وبحسب هذه الرواية، صدت القوات الأوكرانية هجوما روسيا بالقرب من خاركيف.

وعلى صعيد القتال العنيف حول خاركيف، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز بعد انفجار وقع ليلة الأحد.

وبحسب وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية، فجرت القوات الروسية الخط، ولم يتسن التأكد من ذلك بشكل مستقل.

وبحسب تقارير إعلامية،فقد قصفت مصفاة بإحدى ضواحي كييف بالصواريخ واشتعلت بها النيران.

وذكرت تقارير أن الوحدات الروسية نجحت في التقدم في خيرسون جنوب أوكرانيا بعد قتال مرير.

وتردد أن قتالا عنيفا اندلع في منطقة لوهانسك وفي ضواحي العاصمة كييف.

ونقلت صحيفة كييف إندبندنت عن ناتاليا بالاسينوفيتش رئيسة بلدية فاسيلكيف، جنوب كييف، قولها إن المدينة والمطار تعرضا لقصف عنيف بالصواريخ الباليستية.

وقالت رئيسة البلدية "العدو يريد تدمير كل شيء من حوله لكنه لن ينجح".

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