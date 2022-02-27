كوريا الجنوبية تسجل أقل من 170 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية أقل من 170 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، في ظل التفشي السريع لمتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الأحد، عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 163 ألفا و566 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 163 ألفا و414 إصابة محلية، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و 994 ألفا و 841 حالة.

كما سجلت البلاد 49 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 7944 حالة.