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ألمانيا تعتزم إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي

11:56 م السبت 26 فبراير 2022
ألمانيا تعتزم إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي

ألمانيا

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برلين - (د ب أ)


تستعد الحكومة الاتحادية الألمانية لإغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلنت وزارة المواصلات الألمانية مساء اليوم السبت أن الوزير فولكر فيسينج أمر بترتيب جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

وكانت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قررت غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.

ويسري حظر الطيران اعتبارًا من منتصف ليل السبت/الأحد وسيطبق على رحلات طائرات شركات الطيران الصادرة تراخيصها من جانب الاتحاد الروسي.

وتسمح سلطات الطيران فى الدول الثلاث باستثناءات خاصة بهبوط الطائرات في حالات الطوارئ والرحلات الإنسانية.

ألمانيا الطيران الروسي الحكومة الاتحادية الألمانية

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