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دول البلطيق تحظر تحليق الطائرات الروسية فى مجالها الجوى

11:55 م السبت 26 فبراير 2022
دول البلطيق تحظر تحليق الطائرات الروسية فى مجالها الجوى

الطائرات الروسية

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ريجا - (د ب أ)

قررت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.

ويسري حظر الطيران اعتبارًا من منتصف ليل السبت/الأحد وسيطبق على رحلات طائرات شركات الطيران الصادرة تراخيصها من جانب الاتحاد الروسي.

وأعلنت وزارة النقل في فيلنيوس اليوم السبت أن دول البلطيق ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية في وقت واحد وإلى أجل غير مسمى .

وتسمح سلطات الطيران فى الدول الثلاث باستثناءات خاصة بهبوط الطائرات في حالات الطوارئ والرحلات الإنسانية.

الطائرات الروسية دول البلطيق روسيا موسكو أوكرانيا

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