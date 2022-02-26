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أوكرانيا تغلق بشكل مؤقت نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا

11:53 م السبت 26 فبراير 2022
أوكرانيا تغلق بشكل مؤقت نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا

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موسكو - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال إغلاق نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا بشكل مؤقت، بسبب الهجوم الروسي المستمر على بلاده.

وقال شميهال في بيان مساء اليوم السبت:" قررت الحكومة الإغلاق المؤقت لجميع نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا".

وأضاف شميهال أنه يمكن للمواطنين الأوكرانيين المتواجدين في أي من البلدين العودة، قائلا "تعالوا واثبتوا أنكم تدافعون عن الخير".

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