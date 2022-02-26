أوكرانيا تغلق بشكل مؤقت نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا
موسكو - (د ب أ)
أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال إغلاق نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا بشكل مؤقت، بسبب الهجوم الروسي المستمر على بلاده.
وقال شميهال في بيان مساء اليوم السبت:" قررت الحكومة الإغلاق المؤقت لجميع نقاط التفتيش الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا".
وأضاف شميهال أنه يمكن للمواطنين الأوكرانيين المتواجدين في أي من البلدين العودة، قائلا "تعالوا واثبتوا أنكم تدافعون عن الخير".
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