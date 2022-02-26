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مسؤول أوروبي: بوتين يحاول إعادة عقارب الساعة إلى وقت الإمبراطورية الروسية

11:41 م السبت 26 فبراير 2022
مسؤول أوروبي: بوتين يحاول إعادة عقارب الساعة إلى وقت الإمبراطورية الروسية

جوزيب بوريل

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وكالات

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول إعادة عقارب الساعة إلى وقت الإمبراطورية الروسية، وهو بذلك يضع مستقبل المواطنين الروس في خطر.

وأعلن بوريل، عن عقد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدًا الأحد، لاعتماد مزيد من الإجراءات من أجل دعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي.

وقال إنه من المقرر أن يقترح خلال الاجتماع تقديم حزمة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية، لدعمهم في معركتهم البطولية.

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