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مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على دونيتسك ولوجانسك

09:54 م السبت 26 فبراير 2022
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على دونيتسك ولوجانسك

قصف أوكراني_ارشيفيه

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موسكو - (أ ش أ):

لقي 7 مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون، جراء قصف أوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وأكدت الجمهوريتان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، سيطرة قواتهما على ثلاث بلدات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من استفزاز قد تشنه قوات كييف ، عبر قصف على المناطق السكنية في مدن دونباس.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلنت سابقا عن سقوط ثلاث قذائف نارية من الجانب الأوكراني على منطقة "ميليروفسكي" في ضواحي منطقة روستوف الروسية.

هذا المحتوى من

Asha
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