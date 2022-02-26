الحكومة الألمانية تصرح لهولندا بتصدير أسلحة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

سمحت الحكومة الألمانية لهولندا بتصدير 400 من الاسلحة المضادة للدبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم السبت بهذا الأمر من مصادر حكومية.

وحتى الآن رفضت ألمانيا تصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا من حيث المبدأ لأنها منطقة أزمة.

وتطالب أوكرانيا منذ شهور بتسليم ألمانيا أسلحة فتاكة وأسلحة أخرى، وحتى الآن وافقت الحكومة الاتحادية الألمانية فقط على تسليم القوات المسلحة الأوكرانية خمسة آلاف خوذة سلمت فعليا اليوم السبت.

ووفقا لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية تمت الموافقة أيضا على تصدير 14 مركبة مدرعة ذات حماية متميزة لأوكرانيا اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن المركبات كانت تستخدم للحماية الشخصية وربما لأغراض الإجلاء أيضا.

وسيتم تسليم هذه المركبات إلى السلطات الأوكرانية، بحسب الوزارة.

وذكرت الوزارة أنه إضافة إلى ذلك سيتم تسليم ما يصل إلى ألف طن من الوقود إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وأوضحت الوزارة أنه يتم حاليا فحص المزيد من خدمات الدعم.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك (كلاهما من حزب الخضر): "بعد الهجوم الروسي المخزي، يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها. ولها حق أساسي في الدفاع عن النفس. ولذلك تدعم الحكومة الألمانية أوكرانيا أيضا في توفير المواد المطلوبة بشكل عاجل".