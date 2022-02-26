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الرئاسة الأوكرانية: مقتل وإصابة 3500 جندي روسي حتى اللحظة

08:55 م السبت 26 فبراير 2022
الرئاسة الأوكرانية: مقتل وإصابة 3500 جندي روسي حتى اللحظة

الجيش الأوكراني

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وكالات:

أكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن نحو 3500 جندي روسي قتلوا وأصيبوا حتى الآن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية، أن بلادها ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات.

وأعلنت السلطات الألمانية، أنها بصدد إرسال أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "ستينجر"، إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وتسلمت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، خمسة آلاف خوذة كانت الحكومة الألمانية قد وعدت بتوريدها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر في برلين قولها إنّه تم نقل الخوذات على متن شاحنتين أمس الجمعة.

والخوذات هي المساعدة التسليحية الوحيدة التي وعدت بها الحكومة الألمانية أوكرانيا حتى الآن في الأزمة الحالية.

الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا الرئاسة الأوكرانية

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