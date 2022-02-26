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هولندا: سنزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات

08:38 م السبت 26 فبراير 2022
هولندا: سنزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات

هولندا

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وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، أن بلادها ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت السلطات الألمانية، أنها بصدد إرسال أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "ستينجر"، إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وتسلمت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، خمسة آلاف خوذة كانت الحكومة الألمانية قد وعدت بتوريدها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر في برلين قولها إنّه تم نقل الخوذات على متن شاحنتين أمس الجمعة.

والخوذات هي المساعدة التسليحية الوحيدة التي وعدت بها الحكومة الألمانية أوكرانيا حتى الآن في الأزمة الحالية.

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