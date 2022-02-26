الكرملين: موسكو قادرة على اتخاذ لتخفيف الأضرار الناجمة عن العقوبات

موسكو - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، أن موسكو قادرة على اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تخفيف الأضرار الناجمة عن العقوبات التي فرضتها العديد من دول الغرب ضد روسيا على إثر العملية العسكرية في دونباس.

وقال بيسكوف، - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: " إنه يتم بالتأكيد اتخاذ إجراءات فورية من أجل التخفيف من الأضرار الناجمة عن العقوبات وضمان عمل جميع القطاعات والأنظمة الاقتصادية دون عوائق".

كما شدد على أن روسيا لديها كل الإمكانيات للقيام بذلك، وأنه تم الإعداد مسبقًا لمثل هذه المواقف .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أول أمس الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.