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روسيا تنتقد قرار استبعادها من مجلس أوروبا

08:17 م السبت 26 فبراير 2022
روسيا تنتقد قرار استبعادها من مجلس أوروبا

مجلس أوروبا

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موسكو - (د ب أ)

انتقدت روسيا قرار تعليق عضويتها في مجلس أوروبا باعتباره "قرارا مسيسا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موسكو اليوم السبت إن القرار يعد دليلا إضافيا "على أن مجلس أوروبا فقد استقلاليته وأصبح أداة طيعة لدى التكتل الغربي ومن يدورون في فلكه".

وأضافت أن المجلس بات "متورطا في ازدواجية المعايير" وأن مجلس أوروبا بدون روسيا سيفقد سبب وجوده.

وعلق مجلس أوروبا أمس الجمعة عضوية روسيا في رد فعل على هجوم روسيا على أوكرانيا.

وستظل روسيا عضوا سابقا رغم تعليق عضويتها. وهددت زاخاروفا: "سنحدد خطواتنا المقبلة في المستقبل القريب".

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