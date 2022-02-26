رومانيا تسحب بعثتها الدبلوماسية من كييف وتعلق نشاط سفارتها هناك

بوخارست - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم السبت، إعادة جميع موظفي السفارة الرومانية في كييف إلى بلادهم، وتعليق نشاط السفارة هناك حتى إشعار آخر.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "رومانيا جورنال" عبر موقعها الإلكتروني - أنها "قررت سحب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في سياق الوضع الأمني المتصاعد في أوكرانيا بشكل عام وفي كييف بشكل خاص".

وأشارت إلى أن "عملية إعادة موظفي السفارة الرومانية في كييف إلى رومانيا قد اكتملت بنجاح، بعد جهود متواصلة بين المؤسسات المعنية، ونتيجة لذلك، تم تعليق نشاط السفارة الرومانية هناك".