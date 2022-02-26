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المستشارة الأممية في ليبيا تطالب بالامتناع عن استخدام العنف

07:49 م السبت 26 فبراير 2022
المستشارة الأممية في ليبيا تطالب بالامتناع عن استخدام العنف

ستيفاني وليامز

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طرابلس - تونس - (أ ش أ):

طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، جميع الأطراف بالامتناع عن استخدام العنف، ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم السبت، مع مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا الذي عقد بتونس، حيث ثمّنت المستشارة الأممية نتائج اجتماع مجموعة من صانعي السلام في الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تقديم الخيارات لمعالجة الأزمة السياسية الجارية في ليبيا، والدعوة لإعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشامل وشفاف وتوافقي.

وأوضحت وليامز - عبر حسابها على موقع "تويتر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إلى أن "أنها ناقشت مع المجموعة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية".

هذا المحتوى من

Asha
ستيفاني وليامز الأمم المتحدة ليبيا الاتحاد الأوروبي طرابلس تونس

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