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إدارة الطرق الأوكرانية تطالب بإزالة كل لافتات الطرق لتعطيل الزحف الروسي

06:41 م السبت 26 فبراير 2022
إدارة الطرق الأوكرانية تطالب بإزالة كل لافتات الطرق لتعطيل الزحف الروسي

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كييف - (د ب أ)

طالبت إدارة الطرق الأوكرانية بإزالة كل لافتات الطرق لتعطيل الزحف الروسي.

ودعت إدارة "أوكرافتودور" اليوم السبت كل منظمات السفر وإدارات المناطق إلى البدء في تفكيك كل اللافتات القريبة دون إبطاء، مع إعطاء أولوية لتفكيك اللافتات التي تحمل أسماء أحياء ومناطق.

ونقل قناة تليجرام الإخبارية عن إدارة "أوكرافتودور" القول إن " العدو لديه اتصالات نقالة مثيرة للشفقة وهو لا يمكنه توجيه نفسه على الأرض، لنساعده على أن يذهب إلى الجحيم مباشرة".

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