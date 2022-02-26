أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

السفارة المصرية ببوخارست تنشر رقم هاتف الطوارىء مع بدء وصول مواطنين

06:15 م السبت 26 فبراير 2022
السفارة المصرية ببوخارست تنشر رقم هاتف الطوارىء مع بدء وصول مواطنين

السفارة المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بوخارست - (أ ش أ):

نشرت سفارة مصر ببوخارست اليوم /السبت/ رقم هاتف الطوارئ الخاص بها ( للاتصال وواتساب) للتواصل وهو: +40 (726) 164 978 وذلك مع بدء وصول مجموعات من المواطنين المصريين إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا على ضوء التطورات الحالية.

وذكرت السفارة - في تعميم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- " تتشرف السفارة المصرية في بوخارست بتقديم خدماتها للمصريين القادمين من أوكرانيا لتسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن على نفقتهم الشخصية، وذلك لحين إشعار آخر".

وتابعت "كما ترجو السفارة من المواطنين الكرام موافاتنا بأي حالات تعسر في تحمل تلك النفقات حتى يتسنى حصر تلك الحالات وإبلاغها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها

هذا المحتوى من

Asha
سفارة مصر ببوخارست بوخارست أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|إسناد المهمة للهيئة الهندسية.. تدخل حكومي عاجل لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا