السفارة المصرية ببوخارست تنشر رقم هاتف الطوارىء مع بدء وصول مواطنين

بوخارست - (أ ش أ):

نشرت سفارة مصر ببوخارست اليوم /السبت/ رقم هاتف الطوارئ الخاص بها ( للاتصال وواتساب) للتواصل وهو: +40 (726) 164 978 وذلك مع بدء وصول مجموعات من المواطنين المصريين إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا على ضوء التطورات الحالية.

وذكرت السفارة - في تعميم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- " تتشرف السفارة المصرية في بوخارست بتقديم خدماتها للمصريين القادمين من أوكرانيا لتسهيل حجز الفنادق وتذاكر العودة إلى أرض الوطن على نفقتهم الشخصية، وذلك لحين إشعار آخر".

وتابعت "كما ترجو السفارة من المواطنين الكرام موافاتنا بأي حالات تعسر في تحمل تلك النفقات حتى يتسنى حصر تلك الحالات وإبلاغها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها