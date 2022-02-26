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الداخلية الأوكرانية: توزيع 25 ألف قطعة سلاح آلي على مواطني كييف

06:09 م السبت 26 فبراير 2022
الداخلية الأوكرانية: توزيع 25 ألف قطعة سلاح آلي على مواطني كييف

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية توزيع العديد من الأسلحة على السكان لصد هجوم روسي كبير متوقع على العاصمة كييف.

وقال وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي في مقطع فيديو تم نشره اليوم السبت أنه تم توزيع إجمالي 25 ألف قطعة سلاح آلي، إلى جانب 10 ملايين خرطوش. كما تم توزيع أسلحة مضادة للدبابات.

وذكر موناستيرسكي "كييف ستدافع عن نفسها". وأضاف أنه شعر بالفخر عندما شاهد السكان يدافعون عن بلداتهم وقراهم وشوارعهم ومنازلهم، "إنهم ينظمون أنفسهم، ولم تقع عمليات نهب أو سرقة".

أوكرانيا الداخلية الأوكرانية دينيس موناستيرسكي

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