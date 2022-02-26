هجوم إلكتروني أم عُطل فني؟.. ساعات من الفوضى في مطار لندن هيثرو

كتبت – إيمان محمود:

ساعات طويلة من الفوضى والتوتر، شهدها المسافرون من مطار لندن هيثرو، بعد أن ألغى رحلاته الجوية القصيرة كافة، وتعطلت أنظمته الإلكترونية.

واعتذرت الخطوط الجوية البريطانية، عن إلغاء الرحلات، ووعدت بتعويض المسافرين، عن العُطل الذي عللته بـ"مشكلات فنية"، فيما زعمت بعض المواقع الإخبارية بأن العُطل كان نتيجة "هجوم إلكتروني" ربطته بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث فرضت الدول الأوروبية عقوبات روسيا.

ونشرت مواقع الإلكترونية، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن هناك "هجمات سيبرانية على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية البريطانية"، بعد إعلان تطبيق العقوبات الأوروبية على روسيا.

من جانبها، ردّت الخطوط الجوية البريطانية في بيان: "نحن آسفون للغاية لأنه بسبب المشكلات الفنية المستمرة التي نواجهها، فقد اضطررنا للأسف إلى إلغاء جميع الرحلات القصيرة المدى من مطار هيثرو اليوم حتى منتصف النهار".

وأضافت أنها "تتوقع مزيدا من الاضطراب خلال النهار".

وأكدت شركة الطيران لوكالة "رويترز" أن المشكلة لم تكن بسبب "هجوم إلكتروني".

وفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، تعطل موقع وتطبيق الخطوط الجوية البريطانية لعدة ساعات يوم الجمعة، مما منع العملاء من حجز الرحلات أو إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت.

قالت الخطوط الجوية البريطانية إن خدمات المسافات الطويلة في مطار هيثرو وجميع الرحلات في مطار جاتويك ومطار لندن سيتي ستعمل كما هو مخطط لها.

كما أضافت أن المسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم، سيستردّون كامل مستحقاتهم المالية، ويمكنهم اختيار إعادة حجز رحلاتهم في وقت لاحق.

قال أحد الركاب ، إد هول لـ"أسوشيتد برس" إنه علق على متن طائرة لأكثر من ساعة بعد هبوطه في مطار هيثرو المبنى رقم 5".

وأضاف أن "هذا يرجع إلى أن الطاقم.. لم يكن قادرًا على الوصول إلى أي أنظمة لتكنولوجيا المعلومات لتحديد المكان الذي يمكن للركاب أن ينزلوا فيه من الطائرة".

إثر وقوع هذه الأزمة، تراكمت الحقائب في المطار، وتحولت لوحات المغادرة إلى اللون الأحمر، وأعرب المسافرون عن غضبهم حيث حاول البعض أن يسافر ليقضي إجازتهم الأولى منذ بدء ظهور وباء كورونا في عام 2020.

قال ألكسندر ريفز، موظف الشؤون العامة البالغ من العمر 30 عامًا، والذي أُلغيت رحلته إلى جنيف، "كانت الفوضى عارمة في مطار هيثرو هذا الصباح"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف ريفز إنه "دفع 120 جنيهًا إسترلينيًا مقابل رحلته الأولى للتزلج مع الأصدقاء - وهي أول عطلة له منذ إصابة كوفيد - لكنه اضطر إلى دفع 200 جنيه إسترليني أخرى مقابل تذكرة ذهاب فقط إلى جنيف من مطار لندن سيتي. قال: "أنا محبط للغاية".

واستطرد: "الافتقار إلى التواصل سيئ للغاية أيضًا"، في إشارة إلى تعذّر الوصول إلى الموقع الإلكتروني وتطبيق الخطوط الجوية البريطانية لساعات طويلة من مساء الجمعة وحتى الصباح، مما منع العملاء من تسجيل الوصول عبر الإنترنت أو حجز الرحلات الجوية.