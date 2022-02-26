أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

لماذا فرضت روسيا قيودا على فيسبوك؟

01:18 م السبت 26 فبراير 2022
لماذا فرضت روسيا قيودا على فيسبوك؟

قالت شركة فيسبوك إنها رفضت التوقف عن تدقيق الحقائق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي):

قيدت روسيا الوصول إلى موقع فيسبوك، بسبب موقف المنصة من حسابات العديد من المنافذ الإخبارية المدعومة من موسكو وسط غزو أوكرانيا.

واتهمت هيئة الاتصالات الروسية (روسكوم نادزور) الشبكة بـ "الرقابة وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس".

وقالت شركة فيسبوك إنها رفضت التوقف عن تدقيق الحقائق وتصنيف المحتوى من المؤسسات الإخبارية المملوكة للدولة الروسية.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من شن روسيا هجومها على أوكرانيا.

ليس من الواضح ما تعنيه قيود السلطات الروسية، أو إلى أي مدى سوف تتأثر المنصات الأخرى التابعة لشركة ميتا (فيسبوك) مثل واتساب، فيسبوك ماسنجر، وانستغرام.

وطالبت هيئة الاتصالات الروسية شركة فيسبوك برفع القيود التي فرضتها الأخيرة، يوم الخميس، على وكالة الأنباء الحكومية الروسية (ريا) وقناة زفيزدا التلفزيونية الحكومية والمواقع الإخبارية الموالية للكرملين "لينتا.رو" وموقع "غازيتا.رو".

وقالت الهيئة إن ميتا "تجاهلت" هذه الطلبات.

وقال السير نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا، إن السلطات الروسية "أمرتنا بوقف التدقيق المستقل في الحقائق وتصنيف" محتوى المنافذ الإعلامية. وقال: "لقد رفضنا".

لكنه أوضح أنه يريد من الروس الاستمرار في استخدام منصات ميتا.

وأضاف السير نيك: "يستخدم الروس العاديون تطبيقاتنا للتعبير عن أنفسهم وتنظيم أعمالهم"، وتريد الشركة "أن يستمروا في إسماع أصواتهم".

ورسم العديد من وسائل الإعلام المملوكة للدولة في روسيا صورة إيجابية إلى حد كبير للتقدم العسكري الروسي في أوكرانيا، ووصفوا الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" تم فرضها على موسكو.

وقالت ميتا يوم الخميس إنها أنشأت "مركز عمليات خاصة" لمراقبة المحتوى المتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وتمتلك روسيا منصاتها الخاصة للتواصل الاجتماعي النظيرة لفيسبوك، مثل موقع "فكونتاكتي" و"أدناكلاسنيكي"، لكن فيسبوك يتمتع أيضًا بشعبية في البلاد وكذلك انستغرام المملوك لشركة ميتا.

وأمس الجمعة، قال السيناتور الأمريكي مارك وارنر إن فيسبوك ويوتيوب وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى "تتحمل مسؤولية واضحة، لضمان عدم استخدام منتجاتها لتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان".

وتتعرض ميتا لضغوط من أجل تصنيف المعلومات المضللة، وتعمل مع مدققي حقائق من الخارج بما في ذلك رويترز.

وزادت موسكو أيضًا من ضغوطها على وسائل الإعلام المحلية، مهددة بمنع التقارير التي تحتوي على ما تصفه بـ "معلومات كاذبة" بشأن غزوها لأوكرانيا.

كما قال موقع تويتر لبي بي سي إن فرق السلامة والنزاهة لديه "تعرقل محاولات تضخيم المعلومات الكاذبة والمضللة، وتعمل على تعزيز سرعة ونطاق تطبيقنا (للمعايير)".

هذا المحتوى من

BBC
أخبار BBC قيود فيسبوك حظر فيسبوك روسيا غزو أوكرانيا أوكرانيا الحرب الروسية

الخبر التالى:

مَن هو فلاديمير بوتين الذي تنقسم حوله الآراء ويتصدر عناوين الأخبار؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|"كانت ليلة صعبة".. ماذا حدث في العاصمة الأوكرانية؟ ( فيديو وصور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا