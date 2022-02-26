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ألمانيا تسلم 5 آلاف خوذة للجيش الأوكراني

01:15 م السبت 26 فبراير 2022
ألمانيا تسلم 5 آلاف خوذة للجيش الأوكراني

القوات المسلحة الأوكرانية

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برلين - (د ب أ):

تسلمت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، خمسة آلاف خوذة كانت الحكومة الألمانية قد وعدت بتوريدها لأوكرانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في برلين أنه تم نقل الخوذات على متن شاحنتين أمس الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخوذات هي المساعدة التسليحية الوحيدة التي وعدت بها الحكومة الألمانية أوكرانيا حتى الآن في الأزمة الحالية. ولا تزال الحكومة الألمانية متمسكة برفض توريد أسلحة فتاكة لأوكرانيا حتى عقب الهجوم الروسي عليها. ويُجرى مراجعة قائمة طلبات من السفارة الأوكرانية للمعدات العسكرية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكانت الحكومة الأوكرانية هي التي طلبت أيضا الحصول على خوذات من ألمانيا. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت من قبل إن هذه المساعدة تعد "إشارة واضحة للغاية" على أن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا. في المقابل، انتقدت أوكرانيا بشدة إحجام ألمانيا عن توريد أسلحة لها. وتدعم دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول البلطيق أوكرانيا بأسلحة.

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