تداعيات الحرب الروسية.. بيان من نقابة الأطباء بشأن وضع الطلاب المصريين في أوكرانيا

كتب- أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، في بيان، اليوم السبت، إنها تتابع عن قرب الأحداث الدائرة في أوكرانيا، مؤكدة على تنسيق سبل التواصل مع الأطباء وطلبة الطب المصريين بأوكرانيا وذويهم بمصر لإمداد النقابة بالمعلومات الكافية عنهم وأماكن تواجدهم بأوكرانيا والمشكلات الحالية المطلوب تدخل النقابة بها لحلها أو إيصالها للمسؤولين.

وأشار الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن التواصل مع النقابة متاح على مدار الساعة عبر إيميل النقابة info@ems.org.eg أو عبر واتس أب (01000767516 - 01091911629 - 01000684012)، ويمكن التواصل أيضا عن طريق ملء النموذج اضغط هنا.

وأكد الدكتور مصطفى هاشم، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، على أن اللجنة ستتواصل مع جميع الجهات المعنية بالدولة لبحث أزمة ومشكلات الأطباء وطلبة الطب المصريين بأوكرانيا والمساهمة في حلها.

من جانبه أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، على أن لجنة مصر العطاء والتي مواردها من تبرعات المواطنين تضع كل إمكانياتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العالقين بأوكرانيا.

كما أعلنت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، عن إتاحة رقم موبايل (01008447501) للتواصل السريع في حالة وجود أي أمر طارئ.

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