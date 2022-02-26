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جوتيريش يعين منسقا أمميا للأزمة الأوكرانية

05:06 ص السبت 26 فبراير 2022
جوتيريش يعين منسقا أمميا للأزمة الأوكرانية

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك- (د ب أ):

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدبلوماسي السوداني أمين عوض منسقا للأمم المتحدة للأزمة في أوكرانيا.

وأعلن جوتيريش يوم الجمعة في نيويورك عن تعيين عوض الذي شغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة.

ويمتلك عوض 30 عاما من الخبرة في المساعدات الإنسانية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية، وفقا للأمم المتحدة.

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