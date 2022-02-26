أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

روسيا: قواتنا دخلت مدينة ميليتوبول الأوكرانية

03:39 ص السبت 26 فبراير 2022
روسيا: قواتنا دخلت مدينة ميليتوبول الأوكرانية

سماع دوي انفجارات عدة شرقي أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

دخلت القوات الروسية مدينة ميليتوبول في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء (ريا نوفوستي) الروسية، ليلة الجمعة "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوف المطلة على بحر آزوف، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة".

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية"يوكرينفورم" أن الجانب الأوكراني قال إن المدينة محاصرة وأن مجموعات صغيرة من الجنود الروس دخلتها. وحاول الجنود الروسي احتلال منشآت البنية التحتية الحيوية، وفقا لأولكساندر ستاروخ رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجييه أوبلاست، الذي تحدث في رسالة فيديو.

وكانت هناك تقارير بشأن حدوث القتال على حدود المدينة منذ ظهر يوم الجمعة. وقال ستاروخ إن القوات الروسية دخلت ميليتوبول لكن القوات الأوكرانية دفعتها للتراجع بعد ذلك. وقال إن القتال مستمر بالقرب من المدينة.

روسيا مدينة ميليتوبول وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1832

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

23927

متعافون اليوم

477173

إجمالي الإصابات

23927

إجمالي الوفيات

408094

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا