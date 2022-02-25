الرئاسة الأوكرانية تعلن الموافقة على الاقتراح الروسي بشأن المفاوضات

وكالات:

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، الموافقة على الاقتراح الروسي بشأن المفاوضات، لافتًا إلى أنه "كلما بدأت المفاوضات مبكرا زادت فرص استئناف الحياة الطبيعية".

وأوضح أن "روسيا وأوكرانيا تناقشان المكان والموعد لإجراء محادثات".

وبعد أشهر من التصعيد المستمر في الأزمة الأوكرانية- الروسية، وفرض عقوبات أمريكية وغربية على أشخاص وكيانات روسية لردعها عن تنفيذ تهديداتها، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي جارته الأصغر، موضحًا أن الغرض الرئيسي منها "الدفاع عن نفس" من التهديدات والمشاكل الأكبر الموجودة اليوم.