مُستوطن يفتح النار على فلسطينيين اثنين بالقدس بعد حادث سير غير مقصود

رام الله - (أ ش أ):

أصيب فلسطينيان، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق مُستوطن الرصاص عليهما بشكل مباشر، عقب حادث سير غير مقصود قرب حاجز "حزما" العسكري شمال شرقي القدس المُحتلة.

وقالت مصادر بالقدس إن المُصابين شقيقيان في الثلاثينيات من عمرهما وهما من سكان مخيم شعفاط وكان معهما طفل في السيارة عندما وقع تصادم بين سيارتهما وسيارة المستوطن الذي نزل من سيارته وأطلق النار عليهما، ليصيب أحدهما في البطن، والآخر في القدم.

وأوضحت المصادر أنه تم نقلهما إلى مُستشفى بالقدس المُحتلة ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.