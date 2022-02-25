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روسيا تقيد جزئيا الوصول إلى فيسبوك في خضم الصراع الأوكراني

09:28 م الجمعة 25 فبراير 2022
روسيا تقيد جزئيا الوصول إلى فيسبوك في خضم الصراع الأوكراني

روسيا تقيد جزئيا الوصول إلى فيسبوك

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موسكو - (د ب أ):

ردا على قيام موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بتعطيل صفحات بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الموقع، تعتزم روسيا بشكل جزئي تقييد استخدام فيسبوك، في خطوة من المقرر أن تسري اعتبارا من اليوم الجمعة، حسبما قالت الجهة المنظمة للإعلام في روسيا "روسكومنادزور".

وتم اتخاذ القرار من جانب مكتب المدعي العام بعد مشاورات مع وزارة الخارجية، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور قدر الخدمة التي سيتم تقييدها.

ولا يزال بإمكان المستخدمين في روسيا حتى مساء اليوم الجمعة الدخول على برنامج الموقع من خلال هواتفهم الذكية.

وتتهم السلطات الروسية شركة ميتا المالكة لفيسبوك بانتهاك "الحريات وحقوق الإنسان الأساسية وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس"، عبر تعطيل بعض صفحات وسائل الإعلام الروسية على فيسبوك، بما في ذلك صفحة وكالة ريا نوفوستي الروسية الحكومية، وقناة زفيزدا التليفزيونية.

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