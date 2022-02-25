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بعد العملية العسكرية بأوكرانيا.. المجلس الأوروبي يعلق عضوية روسيا

05:51 م الجمعة 25 فبراير 2022
بعد العملية العسكرية بأوكرانيا.. المجلس الأوروبي يعلق عضوية روسيا

المجلس الأوروبي

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وكالات:

أعلن المجلس الأوروبي، تعليق عضوية روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية، أعلنت الخميس، عن حصيلة القتلى والجرحى في اليوم الأول للعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضدها.

وكشف وزير الصحة الأوكراني عن مقتل 57 شخصًا وإصابة 167 شخصا بجروح. ولم يحدد الوزير عدد العسكريين والمدنيين في حصيلة القتلى المذكورة.

وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل نحو 40 جنديًا في العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس. بالإضافة إلى جرح العشرات.

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