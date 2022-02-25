اختيار مصر لعضوية هيئة التفاوض على صك دولي في إطار "الصحة العالمية"

القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، اختيار مصر لعضوية مكتب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على صك دولي جديد في إطار منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض على صك دولي جديد في إطار منظمة الصحة العالمية؛ لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الصادر عن الجلسة الاستثنائية لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت نهاية نوفمبر 2021.

وذكرت الوزارة- على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن اجتماع الهيئة، التي تضم 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، شهد انتخاب أعضاء مكتب الهيئة، حيث تم اختيار نائب رئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المستشار أحمد سلامة سليمان، مُرشح دول منطقة شرق المتوسط نائب رئيس المكتب، والذي يشمل في عضويته كل من هولندا وجنوب إفريقيا رئيسين مشتركين، ومصر واليابان والبرازيل وتايلاند نوابا للرئيس.

وصرح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بأن انتخاب نائب رئيس البعثة المصرية في جنيف لتمثيل دول منطقة شرق المتوسط في مكتب هيئة التفاوض الحكومية يعكس حجم الثقة التي توليها دول المنطقة لمصر لتولي هذه المهمة، وضمان تمثيل مصالحها خلال أعمال الهيئة ومكتبها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستتولى التفاوض على صياغة صك دولي جديد في إطار منظمة الصحة العالمية، بهدف محاولة سد الثغرات التي تتخلل جهود التعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية والاستجابة لها، وحماية العالم من أزمات الأمراض المعدية في المستقبل، ويمثل التفاوض على هذا الصك خطوة غير مسبوقة لمحاولة تعزيز الهيكل الصحي العالمي، خاصة في ظل ما كشفت عنه جائحة (كوفيد-١٩) من تحديات ومشاكل واجهت مختلف الدول للتعامل مع هذه الجائحة.