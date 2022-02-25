بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للحوار مع أوكرانيا

موسكو- (بي بي سي):

ذكرت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي أن بوتين بحسب الكرملين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في رده على طلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي العودة إلى طاولة المفاوضات: إن الغرض من العملية هو مساعدة الجيش في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ويشمل هذا نزع السلاح من أوكرانيا. وهذا جزء لا يتجزأ من أي حوار.