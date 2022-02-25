روسيا تعلن محاصرة العاصمة الأوكرانية من الاتجاه الغربي

(وكالات):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "وحدات من القوات المسلحة الروسية حاصرت كييف من الاتجاه الغربي".

وقال كوناشينكوف: "في الوقت الحالي، انضمت القوات الرئيسية المحمولة جوا، إلى وحدات الإنزال الروسية في مطار غوستوميل، مما أدى إلى إغلاق مدينة كييف من الغرب"، بحسب ما نقلته "سبوتنيك".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا "لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية".

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.