قوات مظلات روسية تتولى تأمين محطة تشيرنوبل النووية المعطلة

براغ - (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع في موسكو إن قوات مظلات روسية تتولى تأمين موقع محطة تشيرنوبل النووية المعطلة بعد الاستيلاء على موقعها في أوكرانيا.

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن متخصصين من كتيبة حراسة أوكرانية استمروا في التمركز هناك أيضا بعد مشاورات. وأوضح المسؤول أنه لا توجد اضطرابات وأن مستويات الإشعاع طبيعية.

ومع ذلك، أعلنت الهيئة الأوكرانية المسؤولة عن الموقع تسجيل مستويات مرتفعة للغاية من أشعة جاما.

وسيطرت القوات الروسية على المنطقة المحظورة المحيطة بالمحطة أمس الخميس.