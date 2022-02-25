الأسد: روسيا تعيد التوازن إلى العالم وتصحح التاريخ

دمشق - (د ب أ):

أعتبر الرئيس السوري، بشار الاسد أنّ روسيا تقوم بالدفاع عن مبادئ العدل والإنسانية وتصحيحٌ للتاريخ وإعادةٌ للتوازن إلى العالم، الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الاسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بحسب ما نقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية .

وأكّد الرئيس الأسد أنّ " ما يحصل اليوم هو تصحيحٌ للتاريخ وإعادةٌ للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وأنّ الهيستريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون" معتبراً أنّ روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية .

وشدد الرئيس السوري على موقف بلاده " مع روسيا الاتحادية انطلاقاً من قناعتها بصوابية موقفها، ولأنّ مواجهة توسع حلف شمال الأطلسي( الناتو) هو حقٌ لروسيا لأنه أصبح خطراً شاملاً على العالم وتحول إلى أداةٍ لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم.

من جانبه أكد الرئيس بوتين أنّ "العملية العسكرية الخاصة في دونباس تهدف إلى عودة الاستقرار ووقف معاناة السكان هناك والتي تعرضوا لها خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وأشار بوتين إلى أن بلاده بقيت تعتمد على المفاوضات والدبلوماسية خلال السنوات الماضية، ولم تتخذ القرار باستخدام القوة إلا بعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية المدعومة من أسيادها الغربيين عدم التزامها بالاتفاقيات المصدقة من قبل البرلمان في البلدين ، وبعد أن تقدمت جمهوريتا دونيتسك و لوهانسك بطلبٍ لتقديم الدعم العسكري، مؤكداً أنّ الجنود الروس يقاتلون برجولةٍ وبسالةٍ وسيحققون كل الأهداف الموضوعة أمامهم.