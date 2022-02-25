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بيان من سفارة مصر بأوكرانيا بشأن الأوضاع في كييف

12:56 م الجمعة 25 فبراير 2022
بيان من سفارة مصر بأوكرانيا بشأن الأوضاع في كييف

سفارة مصر بأوكرانيا

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كييف - أ ش أ

أهابت سفارة مصر بأوكرانيا، اليوم الجمعة، بكافة المواطنين المتواجدين فى كييف عدم المغامرة بالخروج الآن من المدينة لخطورة الوضع والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت السفارة - فى إعلانات متتالية نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك فى إطار متابعتها لتطورات الأوضاع أولا بأول فى عدة مناطق بأوكرانيا - أنه فى ظل التكدس على الحدود البولندية يمكن الأن تحرك المواطنين فى المدن الغربية الأوكرانية كذلك للحدود مع رومانيا.

وأوضحت أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا تم فتح الحدود بين رومانيا وأوكرانيا.

ونشرت السفارة رقم تليفون الطوارئ الخاص بالسفارة المصرية فى رومانيا +40726164978 لاستخدامه فى حال حدوث أية مشاكل على الحدود الرومانية.

هذا المحتوى من

Asha
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